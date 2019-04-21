У Зеленского хотят законодательно определить, как называть боевиков на Донбассе

У кандидата отмечают, что такая формулировка в то же время содержится на официальном сайте действующего президента.

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался за определение на законодательном уровне терминологии в отношении боевиков на Донбассе.

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Об этом он заявил в воскресенье на брифинге в штабе Зеленского, сообщает корреспондент УНИАН.

Разумков выразил мнение, что "было бы правильно, чтобы такие дефиниции были определены на законодательном уровне".

«К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку «повстанцы» как минимум в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование. Я считаю иначе, если вы позволите высказать свое мнение. Я все же считаю, что это боевики, которые воюют за так называемые «ЛНР/ДНР», - сказал представитель штаба.

Напомним, во время дебатов с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» Владимир Зеленский зачитал своему оппоненту вопрос от граждан Украины. В одном из вопросов в отношении боевиков употреблялось слово «повстанцы».

Часть аудитории восприняла это слово как якобы признак признания того, что война на Востоке Украины не является результатом агрессии РФ против Украины.

Впрочем, в команде Зеленского быстро привели доказательства того, что слово «повстанцы» употреблялось и действующим президентом Украины. В частности – в своей речи в Цюрихском университете в январе 2015 года. Текст речи можно было найти на сайте президента Украины.

После обнародования скриншотов текст на сайте президента отредактировали, заменив «повстанцев» на «боевиков».

Утверждается, что президент читал речь на английском языке и употреблял слово rebels, которое переводится именно как «повстанцы», или «бунтовщики», в зависимости от контекста.