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Уничтоженные оккупанты, трофейное оружие и важная карта: силы ООС отбили атаку под Мариуполем

21:47, 16 апреля 2019
Война
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На Приазовье украинские военные приняли бой / фото УНИАН

Об этом говорится в ТСН.

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На Приазовье украинские военные приняли бой. Как результат, минимум двое уничтоженных боевиков, захвачено трофейное оружие и карта. "Подпустили их поближе, открыли огонь, завязался бой", - рассказывает военный Степан. Это было его первое боевое столкновение с диверсантами.

Диверсантов было 12 – и это много, говорят военные. Трофейные автоматы и гранатомет бойцы уже сдали. На позиции на Приазовье осталась карта, там размечены позиции наших ребят. "Думаю. Это не простые боевики составляли ее. Чтобы составить такую схему, нужно иметь навыки", - говорит военный.

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Теги: #Донбасс#ВСУпогода в Мариуполе