Уничтоженные оккупанты, трофейное оружие и важная карта: силы ООС отбили атаку под Мариуполем
21:47, 16 апреля 2019Война
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Украинские военные захватили карту боевиков, где были отмечены позиции ВСУ.
На Приазовье украинские военные приняли бой / фото УНИАН
Украинские бойцы отбили попытку боевиков подойти вплотную к позициям на Мариупольском направлении.
Об этом говорится в ТСН.
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На Приазовье украинские военные приняли бой. Как результат, минимум двое уничтоженных боевиков, захвачено трофейное оружие и карта. "Подпустили их поближе, открыли огонь, завязался бой", - рассказывает военный Степан. Это было его первое боевое столкновение с диверсантами.
Диверсантов было 12 – и это много, говорят военные. Трофейные автоматы и гранатомет бойцы уже сдали. На позиции на Приазовье осталась карта, там размечены позиции наших ребят. "Думаю. Это не простые боевики составляли ее. Чтобы составить такую схему, нужно иметь навыки", - говорит военный.
Трофейное оружие и вражескую карту получили украинские военные
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