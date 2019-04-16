Боевики из гранатометов и минометов обстреляли позиции ООС возле села Гнутово

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сегодня на Донбассе враг пять раз нарушил режим прекращения огня, в том числе четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) сообщает в вечерней сводке. В сообщении сказано, что «вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия».

В пресс-центре отмечают, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг четыре раза открывал огонь по позициям Объединенных сил: из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Талаковка; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

Также сообщается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" оккупанты из стрелкового обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Зайцево.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские провокации подразделения Вооруженных сил Украины дали адекватный ответ, а потери противника уточняются.