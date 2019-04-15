Украинские военные ликвидировали четырех и ранили трех оккупантов в районе ООС

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские военнослужащие в воскресенье, 14 апреля, ликвидировали четырех оккупантов, еще трое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших войск:

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – дважды в районе населенного пункта Водяное;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Невельское;

из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Широкино;

из станковых противотанковых гранатометов – на окраинах города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм, – вблизи населенного пункта Золотое-4;

из противотанковых ракетных комплексов, – вблизи населенного пункта Крымское;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское;

из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 14 апреля четыре оккупанта были уничтожены, трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.