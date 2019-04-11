ВСУ продвинулись в "серой зоне" на Донбассе и заняли выгодные позиции (видео)

Укрепленные стены и потолки выдержат даже 120 калибры, уверяют военные.

На восточном фронте с начала суток ранены трое наших бойцов, они в госпитале. Тем временем, другие защитники Украины не только дают отпор врагу, но и возвращают наши земли.

Одно из подразделений украинской армии заняло большой кусок "серой зоны". Бойцы говорят, местность там на холмах, поэтому теперь они имеют преимущество над противником, передает ТСН.

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Именно с приходом весны и не очень холодных ночей бойцы возле оккупированного Донецка решили немного изменить линию фронта и продвинулись вперед. "Мы на высоте, у нас высота превышает противника", - рассказывает боец.

Но добраться к новым позициям непросто. Ведь путь туда боевики хорошо видят. В зданиях, которые сейчас заняли украинские военные, есть бункеры. Здесь ребята обустроили себе места, чтобы поспать, поесть, а командиры говорят, что эти потолки и эти стены выдержат даже 120 калибр, такие они крепкие.

Боевики уже поняли, что военные ВСУ теперь ближе к ним, но пока к активным действиям противник здесь не готов. "Очень часто сейчас появляются беспилотники, пытаются обнаружить нашу позицию, мы постоянно внутри, не показываем, что мы здесь", - рассказывает военнослужащий ВСУ.

Ранее в штабе сообщили, что бойцы ООС в ответ на вражеские обстрелы уничтожили одного боевика, еще шестерых ранили.