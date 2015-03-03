На Луганщине боевики трижды обстреляли окрестности поселков Крымское и Сокольники

Как отмечается в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, 2 марта на контролируемой Украиной территории Луганской области зафиксированы четыре обстрелы из автоматического оружия.

В течение ночи трижды вспыхивали перестрелки из автоматов и пулеметов на окраинах Крымского и Сокольников, вблизи бывшего 31-го блокпоста на "Бахмутке". Никто из мирных жителей не пострадал.

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"Как уже сообщалось, вчера утром боевики обстреляли из автоматов автомобиль сотрудников милиции в Станице Луганской. По уточненным данным, ранения получили двое милиционеров (26 и 36 лет). На остальной контролируемой Украиной территории области сохранялась боевая тишина", - отметил председатель ОГА.

В населенных пунктах на линии разграничения огня восстанавливают коммуникации и системы жизнеобеспечения. В сел. Стахановец проведено разминирование (здесь после последнего обстрела оставалось около десяти снарядов, которые не разорвались), на днях в поселке восстановят водоснабжение.

Из сел Нижнее и Светличное восстановлено автобусное сообщение с Северодонецком и Горным. В Станице Луганской электроэнергия подана в 80% домов, в Попасной продолжаются ремонтные работы на водопроводе, который ведет до микрорайона ВРЗ.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что боевики 7 раз обстреляли силы АТО на Донбассе.