За сегодняшний день боевики 7 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
С 9 утра в течение сегодняшнего дня террористы на востоке Украины семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-секретарь антитеррористической операции Анатолий Стельмах на странице пресс-центра АТО в Facebook , информируя о ситуации на Донбассе по состоянию на вечер 2 марта.
«Жарче всего было на Мариупольском направлении, где в 12.40 между населенными пунктами Павлополь и Пищевик произошло боевое столкновение с боевиками. На Дебальцевском направлении бандформирования из зенитной установки ЗУ-23 вели огонь по Троицкому, а из стрелкового оружия, гранатометов дважды обстреляли Майорск. На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы по Березовому, гранатометы - по Опытному и стрелковое оружие - по Авдеевке», - сказал Стельмах.
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На Луганском направлении, по его словам, обстрелов на это время не зафиксировано.
Одновременно в небе над населенными пунктами Донецкое и Смелое был зафиксирован пролет вражеских беспилотников.