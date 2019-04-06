Координатор ОБСЕ посетил украинских заложников в Донецке (фото)

Координатор Специальной мониторинговой миссии Тони Фриш посетил СИЗО в оккупированном Донецке.

Координатор специальной мониторинговой группы ОБСЕ Тони Фриш посетил оккупированный незаконными вооруженными группировками Донецк и смог увидеть нескольких заложников – таковы предварительные данные имеет народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее информации, Фриш смог увидеть четырех военных, которых боевики удерживают в плену более четырех лет, а также двух незаконно заключенных гражданских.

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«По предварительной информации, Тони Фриш так и не встречался с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть лишь треть из тех, на обязательном посещении кого мы настаивали. На всех последних встречах в Минске украинская сторона остро ставила вопрос о запрете телефонных звонков заложникам и фактическом запрете на переписку», – говорит Геращенко.

Она также прокомментировала кадры общения Фриша с представителями оккупационной власти в Донецке. По словам народного депутата, якобы дружеское поведение представителя ОБСЕ возмутило бывших заложников и родственников тех, кто сейчас находится в плену.

«Я понимаю эмоции родных заложников и освобожденных нами заложников, и также считаю, что декларируемая беспристрастность и равноудаленность представителей ОБСЕ требует от них более сдержанного публичного поведения с незаконной «властью» Донбасса. Публичные объятия посла Фриша с представителями марионеточной «власти» украинского Донбасса вызывают в украинском обществе вопрос и возмущение, и мы обязательно обратим на это внимание в Минске», – написала парламентарий.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибли около 13 тысяч человек, почти 30 тысяч – ранены.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинские моряки, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года и пленные на Донбассе граждане.