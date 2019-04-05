В районе ООС получили ранения два украинских военных

Российско-оккупационные войска вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики осуществили 8 обстрелов позиций Объединенных сил, двое украинских военнослужащих ранены.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял опорные пункты ОС: из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; из снайперского оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В то же время в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Пивденное.

"На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе были взяты в плен боевики российско-оккупационных войск.