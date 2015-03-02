Боевики "ДНР" заявили о завершении отвода тяжелых вооружений
10:04, 02 марта 2015Война
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Боевики "ДНР" заявили в воскресенье о завершении отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на Донбассе.
REUTERS
Об этом заявил представитель боевиков Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.
"Отвод тяжелой техники ДНР завершен в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Украинские силовики тоже отводят технику, но не указывают координационному центру, сколько и куда отведено", — сказал он.
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Согласно сообщению, боевики "ЛНР" в воскресенье также заявили о намерении завершить отвод тяжелых вооружений.
Как сообщал УНИАН, 1 марта миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором констатировала отвод шести колонн тяжелого вооружения боевиков "ДНР" и "ЛНР".
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