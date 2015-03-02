Боевики "ДНР" заявили о завершении отвода тяжелых вооружений

Об этом заявил представитель боевиков Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

"Отвод тяжелой техники ДНР завершен в присутствии наблюдателей ОБСЕ. Украинские силовики тоже отводят технику, но не указывают координационному центру, сколько и куда отведено", — сказал он.

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Согласно сообщению, боевики "ЛНР" в воскресенье также заявили о намерении завершить отвод тяжелых вооружений.

Как сообщал УНИАН, 1 марта миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором констатировала отвод шести колонн тяжелого вооружения боевиков "ДНР" и "ЛНР".



