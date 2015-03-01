ОБСЕ зафиксировала отвод первых колонн тяжелого вооружения боевиков

«СММ зафиксировала перемещение четырех отдельных колонн т.н. ДНР. В каждом случае представители миссии сопровождали боевиков ДНР к месту, где были сосредоточены предварительно составленные колонны», - говорится в отчете миссии.

Первая колонна была зафиксирована в 5 км от Донецка и состояла из пяти РСЗО «Град», одного БТР-80 и военных грузовиков и фургонов. В поселке Карло-Марксово боевики отвели четыре системы «Град» и грузовик. На окраине Донецка и в Новозарьевке в колонну вошли по четыре установки «Град» и грузовик.

Также на территории подконтрольной боевикам «ДНР» миссия зафиксировала несколько танков и грузовиков без опознавательных знаков, которые перевозили людей в военной форме. Кроме того, вблизи Иловайска были зафиксированы 60 белых фургонов, с так называемого «гумконвоя РФ».

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По данным отчета, в «ЛНР» предложили ОБСЕ проконтролировать отвод двух колонн. «Первая, встреченная миссией у населенного пункта Брянка, состояла из одного БТР, четырех 122-мм самоходных гаубиц, пяти систем «Град» и грузовика. Другая колонна, состоявшая из пяти 152-мм гаубиц, была встречена наблюдателями в 7 км к югу от центра Луганска», - рассказали в ОБСЕ.

Представители миссии следовали за колоннами до тех пор, пока они не отошли от линии соприкосновения. Миссия планирует осматривать площадки, на которых разместилась отведенная техника, ежедневно.