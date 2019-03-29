Оккупанты вчера били из запрещенного оружия: силы ООС "адекватно ответили" на каждый обстрел – штаб

Потерь среди украинских защитников нет.

28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Гнутово; дважды – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь трижды: дважды – из минометов калибра 82 мм – вблизи села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Станица Луганская.

Потерь среди украинских защитников нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 28 марта ответным огнем трое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – говорится в сообщении.