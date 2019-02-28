ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в районе Горловки - офицер (видео)

Расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой, рассказал офицер.

На Донбассе бойцы одного из подразделений Объединенных сил уничтожили расчет ПТУР (противотанковая управляемая ракета) террористов.

Читайте такжеПункты пропуска на Донбассе переходят на весенний режим работы (видео)

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" и выложил в сеть видео удара военных.

"На одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически вел огонь расчет ПТУР. Но ОСы не замедлили с адекватным ответом и поймали расчет "колорадов" в укрытии. По данным разведки, расчет ПТУР уничтожен вместе с огневой точкой", — говорится в комментарии к видео.

Как сообщалось, в течение минувших суток, 27 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский боец был ранен.