В донецкой милиции рассказали, откуда отводится украинское тяжелое вооружение

«Сегодня получили приказ от Главнокомандующего о начале отвода нашей артиллерии. Мы сейчас начали его выполнять на двух участках фронта: с района аэропорта и дебальцевского плацдарма»,‒ сказал он в эфире Еспресо.TV.

Кива отметил: «Делаем мы это постепенно, осторожно, очень внимательно смотрим на позиции противника, чтобы он в любой момент не смог использовать отвод нашей артиллерии для начала своих наступательных действий. Процесс этот нужный, но осторожный. Присутствуют наблюдатели ОБСЕ, и это не одного дня работа».

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По его словам, время отвода зависит от действий противника, от того, насколько противник будет выполнять Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля силы АТО отвод противотанковых орудий по всей линии фронта.