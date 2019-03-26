"У нас волшебники есть": ВСУ на Луганщине одним метким выстрелом уничтожили командира боевиков

Военнослужащий сообщил волонтеру, что это произошло пару дней назад, после чего оккупанты начали «беситься».

Украинские военные в районе населенного пункта Попасная по направлению Первомайска на Луганщине уничтожили командира взвода оккупантов.

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Как сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, военные из 54-й бригады уничтожили двух боевиков одним четким попаданием ПТУРа в опорный пункт боевиков.

Военнослужащий сообщил волонтеру, что это произошло пару дней назад, после чего оккупанты начали «беситься».

«У нас волшебники есть. Умельцы. ПТУРщики», – объяснил военный, комментируя факт большого расстояния между позициями ВСУ и оккупантов в этом районе.