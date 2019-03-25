Боевики вчера били из запрещенного оружия: силы ООС ответили уничтожением двух оккупантов

Как отметили в штабе ООС, ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, во время обстрелов четыре раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По позициям ВСУ выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.

«Все обстрелы наших позиций противник осуществил в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": из минометов калибра 82 мм – вблизи поселка Золотое-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты – возле города Попасная», – говорится в сообщении.

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Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа Объединенных сил, отмечает штаб.

По данным разведки, 24 марта ответным огнем двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

«С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из снайперского оружия – в районе населенного пункта Луганское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское», – говорится в сообщении.

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На обстрелы противника подразделения, которые пережили огневое воздействие, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – добавили в штабе.