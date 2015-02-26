Украинская армия уже в марте получит новый бронеавтомобиль "Дозор-Б"

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий основные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, начнет поставку бронеавтомобилей «Дозор-Б» украинским военным в марте 2015 года, сообщили УНИАН в пресс-служба госконцерна со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Укроборонпрома» Сергея Пинькаса.

«Бронетранспортеры «Дозор-Б» - уникальные на мировом рынке и по цене, и по техническим характеристикам, машины. До них в Украине не было аналогов, которые могли бы вести боевые действия на территории города, имели бы броню с защитой в соответствии с международными стандартами, были бы настроены под размещение оружия и военных модулей», - цитирует пресс-служба Пинькаса.

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В концерне также отметили, что «Дозор-Б» предназначены для транспортировки личного состава, перевозки грузов и установки различного вооружения легкого типа, средств связи и специального оборудования в условиях возможного применения стрелкового оружия и оружия массового поражения (ОМП).

«Эта бронированная машина с колесной формулой 4х4 может эффективно использоваться для оснащения специальных подразделений Вооруженных сил при выполнении ими разведывательных, дозорных, а также миротворческих операций. Бронетранспортер «Дозор-Б» способен выполнять свои функции в любое время дня и ночи, как при наличии развитой сети автомобильных дорог, так и в условиях бездорожья», - отмечают в «Укроборонпроме».

Как сообщал УНИАН, к 2016 году «Укроборонпром» планирует увеличить производство украинских танков в 24 раза - с 5 до 120 единиц ежегодно.

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В 2015 году концерн планирует произвести для украинской армии 50 бронеавтомобилей «Дозор-Б».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.