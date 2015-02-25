ОБСЕ не видит никаких признаков отвод тяжелых вооружений на Донбассе

До сих пор нет никаких доказательств о движении военной техники, сообщил председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан, передает DW.DE. По его словам, отдельные заявления об отводе и безопасном размещении вооружений пока что остаются лишь заявлениями.

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Тем временем боевики на Донбассе утверждают, что уже начали отводить от линии соприкосновения во многих местах бронетехнику и артиллерию. Один из лидеров террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что наблюдатели ОБСЕмогут в любое время это проконтролировать.

Отвод тяжелых вооружений и украинской стороной, и боевиками от линии соприкосновения является одним из пунктов соглашения, заключенного в Минске 12 февраля.