На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских бойцов – штаб ООС

В течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов сегодня ранены двое украинских бойцов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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«В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения», - отмечается в сообщении.

По данным штаба ООС, в течение текущих суток противник дважды открывал огонь по позициям Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе города Авдеевка; из снайперского оружия – вблизи населенного пункта Марьинка.

«На обстрелы противника наши защитники ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных», - информирует штаб ООС.

Как сообщал УНИАН, в сети показали видео мощнейшего удара ВСУ по позициям оккупантов под Донецком.