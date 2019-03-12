В сети показали видео мощного удара ВСУ по позициям оккупантов под Донецком
08:20, 12 марта 2019Война
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Потери боевиков и время съемки видео не уточняются.
— Львовский метрополитен (@natohawks) March 11, 2019
ВСУ уничтожили укрепления орков на ясиноватской развязке 👍 pic.twitter.com/xGWxRcOZfe
Украинские бойцы уничтожили позиции террористов на Ясиноватской развязке на Донбассе.
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Соответствующее видео опубликовал в сети блогер под ником "Львовский метрополитен". "ВСУ уничтожили укрепления орков на Ясиноватской развязке", - говорится в сообщении.
Как сообщал пресс-центр ООС, 10 марта российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.
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