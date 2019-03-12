В сети показали видео мощного удара ВСУ по позициям оккупантов под Донецком

Потери боевиков и время съемки видео не уточняются.

ВСУ уничтожили укрепления орков на ясиноватской развязке 👍 pic.twitter.com/xGWxRcOZfe — Львовский метрополитен (@natohawks) March 11, 2019 Украинские бойцы уничтожили позиции террористов на Ясиноватской развязке на Донбассе. Читайте такжеПочти тишина: боевики вчера только один раз обстреляли силы ООС Соответствующее видео опубликовал в сети блогер под ником "Львовский метрополитен". "ВСУ уничтожили укрепления орков на Ясиноватской развязке", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр ООС, 10 марта российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.

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