Боевики концентрируют свои войска в направлении Мариуполя – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на Facebook.

«В частности, противник продолжает переброску тактических резервов в район н.п.Безыменное. В течении последних суток зафиксирована переброска порядка 350 чел., 15 ед. грузового транспорта, порядка 20 ед. бронированной техники (включая 6 танков)», - пишет Тымчук.

По его словам, данные резервы развернуты на узком участке в районе от побережья до трассы Т0519.

Читайте такжеВ районы Донецка, Брянки и Первомайска перебрасывается живая сила и техника боевиков

В то же время, по информации Тымчука, боевики продолжают накапливать силы и средства в Донецке (Петровский и Куйбышевский районы). Из района Дебальцево туда вернулись ряд бандформирований «ДНР», принимавших участие в боях на плацдарме.

«Восстановление боеспособности, доукомплектование и довооружение данных формирований осуществляется уже по их прибытию в Донецк. Для этих целей на протяжении 23-24.02 ожидается прибытие в Донецк как минимум два крупных конвоев с живой силой и вооружениями», - сообщает Тымчук.