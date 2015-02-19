В Иловайск из России прибыл очередной эшелон с боеприпасами для боевиков

В террористической организации «ДНР» принято решение о создании «передовых пунктов снабжения». Главное предназначение этих пунктов – приём , обработка и выдача «представителям отрядов» боеприпасов.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В Иловайск, на ж\д станцию, прибыл очередной эшелон с боеприпасами из России. Идет разгрузка", - отмечается в сообщении.

В районе Макеевки и Горловки отмечается работа радилокационных средств, переброшенных из России вместе с обслуживающими специалистами из числа кадровых военнослужащих РФ. Речь идёт о тестовом режиме проверки средств ПВО с РЛС. Кроме того, зафиксирована переброска 2-х ЗРК «Стрела-10» в районе Шахтёрска.