Военные сбили вражеский беспилотник, который шпионил в районе Первомайска

В Донецкой области военнослужащие сбили вражеский беспилотник, который шпионил в районе Первомайска.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«На протяжении дня и ночью, вдоль линии боевого столкновения 15 раз наши войска фиксировали беспилотники противника. В Донецкой области, в районе Первомайска силами ПВО такой летательный аппарат был сбит», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «вчерашний день и ночь с 20 на 21 февраля в районе выполнения задач сил Антитеррористической операции характеризуется существенным увеличением разведывательных действий противника».