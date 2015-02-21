Военные сбили вражеский беспилотник, который шпионил в районе Первомайска
10:23, 21 февраля 2015Война
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На протяжении дня и ночью, вдоль линии боевого столкновения 15 раз наши войска фиксировали беспилотники противника
15 раз наши войска фиксировали беспилотники противника / Фото пресс-служба Минобороны
В Донецкой области военнослужащие сбили вражеский беспилотник, который шпионил в районе Первомайска.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.
«На протяжении дня и ночью, вдоль линии боевого столкновения 15 раз наши войска фиксировали беспилотники противника. В Донецкой области, в районе Первомайска силами ПВО такой летательный аппарат был сбит», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что «вчерашний день и ночь с 20 на 21 февраля в районе выполнения задач сил Антитеррористической операции характеризуется существенным увеличением разведывательных действий противника».
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