Пресс-центр АТО: боевики существенно активизировали разведку

Вчерашний день и ночь с 20 на 21 февраля в районе выполнения задач сил антитеррористической операции характеризуется существенным увеличением разведывательных действий противника, сообщает пресс-центр АТО.

«В течение дня и ночью, вдоль линии боевого столкновения 15 раз наши войска фиксировали беспилотники противника. На Донетчине, в районе Первомайска силами ПВО такой летательный аппарат был сбит. На Мариупольском направлении, вблизи поселка Широкино, с 3 и до 4 часов ночи, противник штурмовыми действиями пытался провести «разведку боем» наших позиций»,- говорится в сообщении.

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В то же время, за ночь, количество обстрелов позиций сил АТО несколько уменьшилось. Боевики продолжают применять реактивные системы залпового огня и артиллерию.

«В частности, из «Градов» были обстреляны поселка Водяное и Степное, из артиллерии и минометов - Широкино, Пески, Авдеевка и дважды Водяное», - отмечают в пресс-центре АТО.

В общем, за ночь боевики 10 раз наносили огневые удары по позициям украинских войск и мирным населенным пунктам.