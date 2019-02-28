Боевики десять раз нарушили режим тишины, били из артиллерии и минометов

На Донбассе с начала суток оккупанты 10 раз обстреляли позиции украинских войск, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Читайте такжеПоявились свежие фото опустевшего Донецка

Об этом сообщается в сводке по состоянию на 18.00, обнародованной пресс-центром операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, применив 12 раз вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями, и израсходовав 111 снарядов и мин калибра 122, 120 и 82 мм", - говорится в сводке.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял украинские опорные пункты: из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, подчеркнули в пресс-центре.