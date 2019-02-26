После расследования о том, как "друзья Порошенко" наживаются на армии, президент заявил, что Кремль готовится к удару

Накануне журналисты опубликовали расследование о причастности людей из окружения президента к хищению средств оборонки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация вблизи границы с Украиной разворачивает ударные ракетные части с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом Вооруженных сил Украины в Киеве.

«Вблизи наших границ формируются и разворачиваются ракетные части, оснащенные комплексами «Искандер», - заявил он.

По словам президента, создание ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях абсолютно ничего общего с обороной для РФ не имеет.

«Мы понимаем, что эти силы предназначены для военного удара, и именно к этому готовится Кремль», - подчеркнул Порошенко.

Ранее в Минобороны в ответ на запрос журналистов УНИАН сообщили, что Россия разместила вблизи украинской границы не менее 28 батальонных тактических групп.

Накануне, проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы.

Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».