На Донбассе убит один боец ООС, оккупанты понесли значительные потери

На протяжении прошлых суток три оккупанта уничтожены и четверо ранены.

24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе.

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При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

"По данным разведки, 24 февраля три оккупанта уничтожены и четверо ранены", - рассказали в ООС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками населенного пункта Золотое на Луганщине разрушены дома, заборы и авто.