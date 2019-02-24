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Разбитые дома и заборы: появилось видео ужасных последствий обстрела оккупантами Золотого

23:17, 24 февраля 2019
Война
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Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии / фото Юрий Светлана Печеный, Facebook

Видео ужасных последствий обстрела обнародовали местные волонтеры Юрий и Светлана Печеные на своей странице в Facebook.

По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра.

По информации пресс-центра штаба ООС, боевики сегодня обстреливали населенный пункт Золотое-4 из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Также оккупанты с 5 утра начали обстреливать Новозвановку. Здесь оккупанты в течение часа выпустили около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вели огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Теги: #Донбасс#обстрел