Разбитые дома и заборы: появилось видео ужасных последствий обстрела оккупантами Золотого

По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра.

В результате утреннего обстрела боевиками населенного пункта Золотое на Луганщине разрушены дома, заборы и авто.

Видео ужасных последствий обстрела обнародовали местные волонтеры Юрий и Светлана Печеные на своей странице в Facebook.

По словам автора видео, обстрел произошел примерно в 5 утра.

По информации пресс-центра штаба ООС, боевики сегодня обстреливали населенный пункт Золотое-4 из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Также оккупанты с 5 утра начали обстреливать Новозвановку. Здесь оккупанты в течение часа выпустили около 30 мин калибров 120 и 82 мм, вели огонь из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.