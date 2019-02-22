ВСУ уничтожили танк и блиндаж террористов на Донбассе (видео)

Террористы, скорее всего, рассчитывали на то, что технику никто не обнаружит.

На Донбассе 54-я бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар по технике террористов. Читайте такжеНа Донбассе ранены три бойца ООС, оккупанты понесли потери Видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин. "Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - говорится в его сообщении. Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал полную версию видео операции "Расплата" в Луганской области.

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