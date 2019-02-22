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ВСУ уничтожили танк и блиндаж террористов на Донбассе (видео)

10:59, 22 февраля 2019
Война
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На Донбассе 54-я бригада Вооруженных сил Украины нанесла удар по технике террористов.

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Видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин. "Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", - говорится в его сообщении.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал полную версию видео операции "Расплата" в Луганской области.

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Теги: #Донбасс#танк#ВСУ