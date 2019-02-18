Операция "Расплата": волонтер показал видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

В результате 7-минутной операции была полностью уничтожена техника террористов.

Украинский волонтер Юрий Мысягин опубликовал полную версию видео операции "Расплата" в Луганской области.

На своей странице в Facebook он показал видео продолжения боевой операции боевой группы К-2 из 54-й бригады, проведенной несколько дней назад в районе Золотого Луганской области. Это - ответ террористам на атаку, совершенную 25 января на военный автомобиль "УРАЛ" 54-й бригады, в результате которой погиб один боец и еще четверо были ранены.

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По словам Мысягина, после уничтожения КП боевиков, все внимание перенесли на эту позицию.

"В небо были подняты квадрокоптеры, бойцы выдвинулись на позиции, открыли планшеты со спецпрограммами для точной корректировки огня, и активная фаза операции "Расплата", начатая в начале февраля, возобновилась", - отметил волонтер.

"В результате 7-минутной операции были полностью уничтожены: грузовой автомобиль КамАЗ с зениткой; автомобиль "Газель", которая использовалась для подвоза боеприпасов; один из блиндажей; УАЗ "таблетка" одного их подразделений разведки; есть информация о двух уничтоженных боевиках. Один из них - командир взвода", - отметил Мысягин.

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Также он опубликовал видео операции "Расплата".