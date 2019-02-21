По факту случившегося открыли два уголовных производства.

Боевики "ДНР" похитили начальника государственной исполнительной службы из Волновахи, который на собственном автомобиле поехал в оккупированную Макеевку.

Об этом сообщили в пресс-службеполиции Донецкой области.

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"36-летний госслужащий из Волновахи (работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы в Донецкой области в должности начальника) поехал к больным родственникам в г. Макеевка, где попал в плен, а личный автомобиль "Хонда" был захвачен", – говорится в сообщении.

По факту случившегося открыто два уголовных производства по ч.1 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего и уже объявлен в розыск автомобиль "Хонда".