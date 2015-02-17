Боевики и российские военные пытаются идти в наступление – Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на протяжении минувших суток наиболее активно велись на Дебальцевском и Мариупольском направлениях (стрелковое оружие, танки, минометы, ствольная артиллерия, РСЗО)", - говорится в сообщении.

Огонь открывался боевиками, российскими наемниками и военнослужащими РФ и на других участках (в основном – из 82-мм и 120-мм минометов). Также зафиксировано несколько попыток наступления со стороны войск боевиков и российских военных.

Читайте такжеБоевики предлагают украинским военным сдать Дебальцево в обмен на обещание "коридора""Украинские войска открывают исключительно ответный огонь, причем в первой половине вчерашнего дня (16.02.2015) огонь ими открывался исключительно из стрелкового оружия (артиллерия стала применяться украинской стороной лишь со второй половины дня)", - добавил эксперт.