Боевики обстреливают Горское, Чернухино и Троицкое

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля, в большинстве "горячих точек" на контролируемой Украиной территории области после полуночи установилась огневая тишина - нет обстрелов Счастья, Трехизбенки, Золотого, Новотошковки, Станицы Луганской, Нижнего, Светличного, однако полное прекращение огня так и не наступило.

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Кроме Попасной, где после полуночи в результате обстрела "Градами" погибли двое мирных жителей , продолжаются обстрелы окрестностей Горского возле автодороги Бахмутка. Слышна канонада со стороны оккупированных боевиками Кировска и Первомайска, а в окрестностях Попасной доносятся отголоски активных боевых действий со стороны Троицкого и Чернухино, недалеко от Дебальцево.

Информации о пострадавших среди мирного населения и разрушенной инфраструктуре пока нет, однако с Троицким и Чернухино восстановить связь пока не удалось.

По словам Геннадия Москаля, относительное боевое затишье ремонтные бригады используют для восстановления разбитых во время предыдущих обстрелов систем жизнеобеспечения: удалось отремонтировать поврежденный минами магистральный газопровод высокого давления вблизи Новотошковки (Попаснянский район). Газоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов за исключением Попасной и Золотого. Здесь газ будет подан сегодня во второй половине дня.