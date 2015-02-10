Часть Чернухино заняли боевики, из разрушенной колонии разбежались заключенные - Москаль

Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль со ссылкой на местных жителей.

"Несколько улиц поселка заняли террористы, большую часть, включая поселковый совет, удерживают наши военные. В Чернухино расположена колония строгого режима, где в мирное время содержалось около тысячи осужденных за тяжелые преступления. Большую часть узников удалось вывезти до начала активных боевых действий, еще 375 человек осталось. За последние несколько дней в колонию неоднократно попадали артиллерийские снаряды", - говорится в сообщении.

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По словам Москаля, ограда повреждена во многих местах, коммуникации и корпуса разрушены, многие заключенные разбежались кто куда.

"Местные жители, которые остались в Чернухино, сидят в подвалах. Поступает информация о погибших как среди военных, так и среди мирного населения, однако официально подтвердить ее пока невозможно. Крестьяне хотят вырваться из этого ада, но не могут. Сегодня все говорят о Дебальцево, хотя в Чернухино ситуация совсем не лучше, а может и хуже", - заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, для спасения людей нужен гуманитарный коридор и гарантия боевого затишья. Мирных жителей необходимо вывезти из поселка как можно быстрее, иначе они могут погибнуть.

"Сейчас в Чернухино без преувеличений настоящая гуманитарная катастрофа. Областная администрация и я лично делаем все, чтобы спасти людей, мы все еще ждем обещанный гуманитарный коридор. О развитии дальнейших событий сообщим дополнительно", - сообщает глава Луганщины.