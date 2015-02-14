СМИ: "Донбасс" под Логвиновым взял в плен 17 боевиков

Об этом заявили в батальоне, сообщает Hromadske TV.

По словам военных, задержанные - украинцы, жители Енакиевского района. Командовал группой россиянин, однако взять его в плен не удалось.

По словам пленных, их обстреляли "союзники", поэтому им пришлось отходить от обстрела, в результате чего наткнулись на бойцов "Донбасса".

Читайте такжеКонтрразведка обезвредила ДРГ, в которую входил предатель присяги из Крыма и известный террорист "Гном"Сейчас 15 пленных батальон уже передал сотрудникам Службы безопасности Украины.

Комментируя ситуацию в районе Логвинового, украинские военные отметили, что сейчас пытаются отбить поселок у сепаратистов, поскольку необходимо разблокировать трассу Артемовск-Дебальцево.