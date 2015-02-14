Порошенко сегодня передаст пограничникам технику для выполнения задач в зоне АТО

Сегодня, 14 февраля, в 13.00 президента Украины Петр Порошенко вручит боевую и специальную технику персоналу Государственной пограничной службы

Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, подчеркнув, что место проведения мероприятия: город Киев, улица Светлая, 6.

Вся техника будет направлена в зону проведения антитеррористической операции для укрепления и наращивания боевых возможностей пограничников, подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеВблизи Фащевки боевики на танках атаковали блокпост украинских пограничниковВо время поездки глава государства также осмотрит технические средства, оборудование и вооружения пограничных подразделений, встретится с пограничниками, принимавшими участие в боевых действиях в зоне АТО, и вручит государственные награды.