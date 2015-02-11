Пограничники поймали возможного корректировщика огня боевиков по Краматорску

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как говорится в сообщении, вчера в 12.30, атакуя Краматорск, российские наемники обстреляли также подразделение Госпогранслужбы, которое дислоцируется в этом населенном пункте. Огонь велся из реактивных систем залпового огня из района н.п. Горловка. На территории пограничного подразделения разорвалось 11 кассетных боеприпасов. В результате обстрела повреждено здание подразделения, ранение получил 1 пограничник.

После обстрела в результате проведенных оперативных мероприятий пограничники задержали гражданина Украины, который может быть причастен к корректировке огня террористов по пограничному подразделению в Краматорске.

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Сейчас мужчина передан сотрудникам СБУ для выяснения всех обстоятельств, сообщили в пограничной службе.

Как сообщал УНИАН, в результате артиллерийского обстрела террористами Краматорска 10 февраля погибли 16 человек. По данным пресс-службы президента Украины, всего пострадали 64 человека (29 военных и 35 гражданских). Повреждено 41 здание.