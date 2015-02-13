Военные заявляют, что угрозы атаки на Мариуполь нет

Мариуполь надежно укреплен, военнослужащие обеспечены всем необходимым для защиты города.

Об этом сообщил заместитель командующего сектора «М» Виктор Шидлюх, передает сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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Более того, как известно, в результате совместной операции ВСУ, Национальной гвардии Украины и полка «Азов» боевики отодвинуты на значительное расстояние от территории Мариуполя.

"В настоящее время ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируема. Угрозы атаки на Мариуполь нет. В случае попыток террористов совершить нападение, они будут уничтожены", - говорится в сообщении.