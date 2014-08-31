Мариупольские металлурги изготовили противотанковые ежи для защиты города
14:27, 31 августа 2014Политика
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Въезд в Мариуполь продолжают укреплять.
Жители Мариуполя продолжают укреплять въезд в город / 0629.com.ua
Сегодня, 31 августа, в Мариуполе продолжаются работы по укреплению блокпостов, расположенных на въездах в город.
Об этом сообщает сайт Мариупольского горсовета.
"Так, по состоянию на 12:00 металлургами комбинатов Группы Метинвест изготовлены и подвезены противотанковые ежи, а так же слябы для укрепления позиций украинских военных", - отмечается в сообщении.
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Как и прежде, работает техника и сотрудники коммунальных предприятий города, добровольцы.
Непосредственно на месте координирует ход работ городской голова Юрий Хотлубей.
Видео Сергей Ваганов
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