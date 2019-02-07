"Дыры в стенах'': появились свежие фото и видео оккупированной ''Донбасс Арены''

Еще с улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона есть большая дыра.

На донецком стадионе "Донбасс Арена", который с 2014 года находится в оккупации, разбили окна. Из-за этого в конструкции появилась огромная дыра, которую видно даже с улицы.

Стекло могло треснуть из-за обстрелов или снегопадов, последствия которых в городе никто не убирает, предположил в блоге на "Обозревателе" донецкий журналист Максим Копачевский.

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"Еще с улицы видно, что в стеклянных стенах стадиона есть большая дыра. Не хватает около 9 стекол. Что случилось, куда они делись? Непонятно. То ли новые обстрелы, то ли из-за снега что-то произошло? Из-за большого скопления снега на крыше, кстати, отменили экскурсии. Снег в городе практически не чистят, возле стадиона дороги во льду. Снегопады в этом году рушат все подряд на Донбассе: в Краматорске остановка завалилась, в Ясиноватой – крыша, в Горловке – стены цеха. Кошмар", – отметил блогер.

По его словам, кафе и музей стадиона пустуют, хотя победные атрибуты футбольной команды "Шахтер" еще остались.

Ранее в сети показали фото новогодней "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.