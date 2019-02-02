РФ недалеко от границы с Украиной развернула 12 "Искандеров", ракеты которых могут переносить ядерные боезаряды – Минобороны

На расстоянии 250 км от украинской границы, в Краснодаре дислоцируется ракетная бригада вооруженных сил России.

РФ на расстоянии 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).

Об этом говорится в ответе начальника Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая на информационный запрос УНИАН относительно данных американских СМИ о развертывании в непосредственной близости к украинско-российской границы такого типа вооружения.

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«По результатам обработки запроса о наращивании Российской Федерацией военной группировки вблизи государственной границы Украины, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в пределах открытой информации, сообщается следующее: в районе населенного пункта Краснодар (250 км до границы с Украиной) развернута ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы "Искандер-М" (12 пусковых установок)», - говорится в ответе Минобороны.

Как сообщалось, 11 декабря 2018 года американский телеканал Fox News со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщил, что Россия в Краснодаре развернула ракеты и пусковые установки «Искандер».

11 января в комментарии УНИАН бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в радиус поражения подведенных к границе с Украиной российских ракетных комплексов «Искандер», которые могут быть вооружены ядерными боеголовками, попадает Киев.

Вместе с тем Романенко отметил, что Украина, в свою очередь, проводит испытания крылатых ракет и ракетных комплексов.

«Мы работаем над тем, чтобы дальность покрывала Москву и Санкт-Петербург. Уже есть проект, мы над этим работаем, он продвигается. Это предупредительная мера», - добавил он.