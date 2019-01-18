Fox News: Россия разместила возле границ Украины ядерные ракеты

Ракеты с радиусом действия до 500 километров сейчас стоят на расстоянии 400 километров от украинской территории.

Россия развернула ракеты и пусковые установки «Искандер» в своем западном регионе.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International по заказу Fox News, ракеты, способные нести ядерное оружие, расположенные примерно в 430 километрах от границы Украины в Краснодаре.

Американский телеканал сообщает, что российские ракеты на снимках размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами.

Читайте такжеРФ развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки – Полторак

Рядом с одной пусковой установкой стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. Один из входов в бункер открыт, а другая установка перезарядки как раз выезжает из него наружу. Радиус действия баллистических ракет «Искандер» около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, составляя угрозу для большинства союзников США по НАТО.

Fox News также сообщает, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там были замечены как минимум четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

Читайте такжеNational Interest: США, Россия или Китай могут случайно устроить ядерный армагеддон

Американский телеканал напоминает, как недавно секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина скоро может потерять свою независимость, потому что, мол, ее власть «контролирует» Запад.