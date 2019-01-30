Украинские военные ударили по оккупантам на Донбассе - боевики понесли значительные потери

Украинские защитники уничтожили военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника.

По данным разведки, 29 января, на Донбассе четыре оккупанта были уничтожены, шестеро получили ранения. Кроме того, украинские защитники уничтожили военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами противника.

Об этом сообщает штаб ООС.

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Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении военные обнаружили и ликвидировали засаду противника и захватили: ПТРК "Фагот", РПГ-18, НСВ-12,7 "Утес".

Вражеские войска 29 января восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики обстреляли жилые районы поселка Золотое-5.