Миссия ОБСЕ зафиксировала концентрацию тяжелого вооружения оккупантов под Луганском

Оккупанты продолжают размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

Наблюдатели миссии ОБСЕ 25 января в неподконтрольных властям Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировали размещение шести самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) недалеко от поселка Мирное.

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Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на отчет миссии.

Украинская сторона СЦКК утверждает, что этот факт свидетельствует о том, что российско-оккупационные войска продолжают размещать тяжелое вооружение и военную технику с нарушением установленных линий отвода.

Кроме того, сообщается, что 25 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) в местах постоянного хранения тяжелого вооружения, за пределами соответствующих линий отвода, в неподконтрольном властям Украины районе Луганщины.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе относительно отвода тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и стремление к дальнейшему обострению конфликта.