СНБО: Во время обстрела Краматорска погибли 15 человек

Во время обстрела террористами Краматорска погибли 15 граждан, а 63 - получили ранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, по предварительным данным в результате обстрела российско-террористическими группировками города Краматорск сегодня погибли 15 человек и 63 ранены, из них пятеро детей.

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Он сообщил, что Краматорск обстреляли из современной российской системы залпового огня с использованием кассетных боеприпасов.

"То, что позволяют себе террористы, озверело обстреливая наши мирные города и уничтожая ни в чем не повинных гражданских лиц, давно перешло границу человечности. Они превратились в зверей, в которых есть только один инстинкт: убивать. Поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим как к бешеным зверям: как на международном уровне, так и во время освобождения нашей земли", - подчеркнул Турчинов.