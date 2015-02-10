В Минобороны подтвердили, что боевики обстреляли Краматорск кассетными снарядами из "Торнадо"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на данные штаба АТО.

"По заключению экспертов, во время обстрела Краматорского аэродрома и окрестностей города Краматорск в 12.32 10 февраля террористы использовали кассетные снаряды с суббоеприпасами повышенной дальности "Торнадо", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Донецкой ОГА, в результате обстрела Краматорска погибли семеро и ранены 26 человек, в том числе 10 военнослужащих.

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По данным штаба АТО, обстрел Краматорска террористами велся из района Горловки.

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Максим Ефимов заявил, что “около 15 снарядов, 15 залпов “Торнадо”, которые попали по центральным улицам города: это улица Вознесенская, проспект Мира, улица Марата, бульвар Краматорский”.

Ефимов отметил, что, кроме попадания в штаб АТО, расположен на аэродроме, были поражены жилые кварталы.

По его словам, Краматорск расположен в 80 км от зоны боевых действий, соответственно, необходимо выяснить, как произошла эта трагедия.