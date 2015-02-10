Порошенко заявил о многочисленных раненых в Краматорске из-за обстрела "Торнадо"
13:49, 10 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что вследствие артудара по Краматорску ранены военнослужащие и значительное количество гражданского населения.
Президент отметил, что в настоящее время есть сообщения о раненых военнослужащих @IAargh
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления в парламенте.
Читайте такжеБоевики обстреляли Краматорск из артиллерийских установок“25 минут назад системой реактивного огня “Торнадо” в Краматорске был нанесен удар по Сармату, по нашему главному штабу Антитеррористической операции. Удар был нанесен по штабу, но второй залп попал по жилым кварталам Краматорска, который якобы сейчас находится в тылу”, - сказал Порошенко.
Президент отметил, что в настоящее время есть сообщения о раненых военнослужащих и значительное количество раненых среди гражданского населения.
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