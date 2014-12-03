Боевики "ЛНР" похитили руководство луганских тюремщиков
Позавчера, 1 декабря, вооруженные автоматами боевики так называемой ЛНР в Луганске лишили свободы все руководство Управления государственной пенитенциарной службы в Луганской области включительно с руководителем, первым заместителем, заместителем, начальником отдела кадров, заведующим канцелярией и начальником штаба.
Их местонахождение сейчас неизвестно.
Об этом сообщил Геннадий Москаль на своем сайте.
"Практически все колонии по содержанию заключенных в Луганской области находятся на территории, контролируемой боевиками, - заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - На нашей территории есть только одна колония для заключенных - в поселке Чернухино Попаснянского района", - пишет он.
Читайте такжеБоевики обокрали колонию в Луганской области
По словам Москаля, определенные проблемы там возникают из-за регулярных обстрелов Чорнухиного, "однако мы содержим заключенных в надлежащих условиях, обеспечили колонию генераторами, (поскольку там регулярно пропадает свет), подвозим продукты, финансируем персонал и т.д".
Фактическое похищение руководителей пенитенциарной службы в Луганске значит то, что теперь полную ответственность за все колонии на том боку, в том числе содержание и охрану заключенных, ложится на так называемую ЛНР.