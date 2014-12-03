Боевики "ЛНР" похитили руководство луганских тюремщиков

Их местонахождение сейчас неизвестно.

Об этом сообщил Геннадий Москаль на своем сайте.

"Практически все колонии по содержанию заключенных в Луганской области находятся на территории, контролируемой боевиками, - заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - На нашей территории есть только одна колония для заключенных - в поселке Чернухино Попаснянского района", - пишет он.

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По словам Москаля, определенные проблемы там возникают из-за регулярных обстрелов Чорнухиного, "однако мы содержим заключенных в надлежащих условиях, обеспечили колонию генераторами, (поскольку там регулярно пропадает свет), подвозим продукты, финансируем персонал и т.д".

Фактическое похищение руководителей пенитенциарной службы в Луганске значит то, что теперь полную ответственность за все колонии на том боку, в том числе содержание и охрану заключенных, ложится на так называемую ЛНР.