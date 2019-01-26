Десятки гранат и тысячи патронов: в Торецке правоохранители обнаружили крупный схрон боеприпасов (фото)
10:43, 26 января 2019Война
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Схрон нашли на чердаке нежилого дома.
На Донбассе нашли крупный схрон боеприпасов и взрывчатки / фото пресс-служба ООС
В Торецке Донецкой области на чердаке нежилого дома правоохранители обнаружили крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
"25.01.2019 года на чердаке нежилого дома в г. Торецьк, был обнаружен схрон боеприпасов в количестве: 30 шт. РПГ-7; 20 шт. гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы переданы в ГСЧС Украины из состава Объединенных сил для их дальнейшей утилизации.
По данному факту открыто уголовное производство.
Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали боевика "ЛДНР" с взрывчаткой.
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