Десятки гранат и тысячи патронов: в Торецке правоохранители обнаружили крупный схрон боеприпасов (фото)

Схрон нашли на чердаке нежилого дома.

В Торецке Донецкой области на чердаке нежилого дома правоохранители обнаружили крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

"25.01.2019 года на чердаке нежилого дома в г. Торецьк, был обнаружен схрон боеприпасов в количестве: 30 шт. РПГ-7; 20 шт. гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы переданы в ГСЧС Украины из состава Объединенных сил для их дальнейшей утилизации.

По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали боевика "ЛДНР" с взрывчаткой.