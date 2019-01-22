Стало известно о состоянии сапера ГСЧС, раненого в результате обстрела боевиков на Донбассе

Его жизни ничего не грозит.

Жизни и здоровью раненого сегодня в результате обстрела боевиков сапера Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Артема Меленчука ничего не грозит.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, на Донбассе с начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

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"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ на газопроводе вблизи города Марьинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранения получил сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук, ему оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Как сообщал УНИАН, по информации Донецкой областной ВЦА Александра Куця, сегодня днем боевики открыли огонь из стрелкового оружия по саперам и газовщикам, которые обследовали газопровод Марьинка - Красногоровка. В результате обстрела ранения получил один сапер, его доставили в больницу.